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16 Mayıs 2018 14:34

Karacabey Longoz Koşusu büyük bir heyecana sahne oldu

Karacabey ilçesinin sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan gelişimi olduğu kadar, turizm değerlerinin de gün yüzüne çıkarılması adına bir dizi tanıtım atağına geçen Karacabey Belediyesi, geleneksel Longoz Ormanları Koşusu’nun bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Karacabey Longoz Koşusu büyük bir heyecana sahne oldu

16 Mayıs 2018 14:34


Türkiye’nin doğal ortamdaki ilk yarışı olma özelliğine sahip, dünyada eşine az rastlanan ve Subasar Ormanları olarak da bilinen, oksijen deposu Longoz Ormanları’nın ev sahipliğini yaptığı ‘Longoz Koşusu’nda, 100’ü aşkın sporcu kıyasıya ter dökerken, bir yandan da enfes doğal güzelliklerin tadını çıkardı.


Karacabey Yeniköy’den start alan ve Longoz Ormanları’nda oluşturulan güzergâhın kat edilmesinin ardından, başlangıç noktasında son bulan yarışlarda, nadir doğal güzellikler de tüm atletler ve izleyenler için eşsiz bir deneyim yaşanmasına olanak sundu. Akarsuların denizle buluştuğu düşük kotlu alanlarda oluşan ve ormanların içindeki canlı çeşitliliği ile endemik bitki örtüsü ve yaban hayvanlarının da yer aldığı parkur, yarışmaya ayrı bir atmosfer kazandırdı.


Karacabey’in sahip olduğu sosyal ve kültürel değerlerin yanı sıra; el değmemiş doğal ortamlarının da Türkiye çapında tanınması adına, önemli bir tanıtım atağı başlattıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘Sportif Kent’ hedefi doğrultusunda, bugüne dek önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsattı. Özkan, ilçe halkının spora olan ilgisini artırmak ve Karacabey’in sportif açıdan da ön plana çıkması adına kararlı şekilde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.




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