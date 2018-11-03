Karacabey Longozu'na 'Recep İvedik' turizmi

Şahan Gökbakar, fenomen karakteri Recep İvedik 6'nın Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film için 100 bin TL harcayarak, Bursa'nın Karacabey ilçesine bungalov evler inşa ettirdi. Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı.

Gökbakar, gişeye damgasını vurduğu ‘Recep İvedik' serisinin altıncı filmi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Komedyen, fenomen karakter Recep İvedik'in uçağının Afrika'nın ıssız bir bilgesine düşmesi sonrası başından geçen macerasını beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimleri, Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda gerçekleştirildi.

Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak eden vatandaşlar akın akın Karacabey Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Longoz'da bungalov evler yaptıran ekip set alanını adeta Afrika'ya çevirdi. Ziyarete gelen vatandaşlar bol bol resim çekinirken, yeni düğün yapacak çiftlerde atmosferden faydalanarak hatıra fotoğrafları çektirdiği görüldü.

“Tüm Filmler Seyirci Rekoru” listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar'ın seride yer alan dört yapımı bulunuyor. Film büyük bir sürpriz olmazsa 2019 Şubat ayında vizyona girecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan Karacabey Longuzu ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Bir tabiat harikası olan longoz, ziyaretçilerine ise adeta görsel bir şölen sunuyor. Farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Kocaçay Deltası ve Karacabey longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği nadir alanlardandır.