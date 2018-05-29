Karacabey Longozu’nda bir Paşa...

Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Issızhan gibi turistik yerlerin ardından Hacıoğlu’nun Karacabey’deki son durağı bu kez, Türkiye’nin en büyük longoz ormanı olan Karacabey Longozu oldu.

Özellikle doğaya olan tutkusuyla bilinen Tuğgeneral Hacıoğlu’nun, Uluabat Gölü ve Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne sıklıkla gittiği biliniyor. Uluabat kendisine huzur verdiğini her fırsatta dile getiren Hacıoğlu’nun bu kez durağı Karacabey Longoz Ormanları oldu. Belediye Başkanı Ali Özkan’ın tavsiyesi ile epeydir gelmek istediğini belirten Hacıoğlu, eşiyle hafta sonu longozun yolunu tuttu.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in rehberlik ettiği gezide, longoz ormanlarında eşiyle birlikte safariye çıkan Tuğgeneral Hacıoğlu, bol bol doğa fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

"Hayatımda gördüğüm en doğal güzelliklerden biri"

Hacıoğlu yaptığı açıklamada ise “Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel doğal güzelliklerden birisi burası. Burasının, bu zamana kadar böyle bakir kalması gerçekten çok önemli. Bir yanı Afrika savanlarını andırıyor, bir yanı Amazon ormanlarını. Bitki ve hayvan çeşitliliğini zaten fark edebiliyorsunuz. Gerçek bir doğa harikası’’ diyerek” longoza olan hayranlığını dile getirdi.

Bölgede faaliyet gösteren Jandarma kuvvetlerine de talimat verdiğini ifade eden Hacıoğlu, “Ekiplerimiz longoza ayrı bir hassas ve özenle yaklaşıyor.’’ diyerek Karacabey İlçe Jandarma Komutanına longoz bölgesinin korunmasına yönelik devriye faaliyetlerinin artırılması ve azami hassasiyet gösterilmesi konusunda talimat verdiğini dile getirdi.