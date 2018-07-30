Karacabey Ovası’nda domates hasadı başladı

Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Karacabey ovasında hasadın eylül sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Karacabey ovasında üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95’i salça fabrikalarına satılıyor.

İlk hasadı Sazlıca Mahallesi’nde çiftçilerle birlikte yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey’imizin en önemli ziraî üretim değerlerinden bir tanesi olan salçalık domatesin hasadı başladı. Salçalık domates Karacabey çiftçileri açısından çok mühim. Salçalık domates de sözleşmeli olarak ve açık olarak tabir edilen bir şekilde ekiliyor. Bir kısım çiftçimiz sanayicilere ve fabrikalara taahhüt vermiş durumda. Bakıldığında bu yıl ekim alanları eski yıllara nazaran daralmış vaziyette ve verimlilikte eski yıllarda ki gibi çok yüksek değil. Hava şartlarının bazen olumsuz geçmesiyle muhteliuf hastalıklar oluyor. Bu hastalıklarla mücadele çiftçimiz açısından maliyeti yüksek bir unsur teşkil ediyor. Bununla birlikte verimliliği de olumsuz olarak etkiliyor. Fabrikalara verilen fiyat 30 ila 35 kuruş arasında. Fakat serbest piyasada domatesler 55 kuruşa kadar alıcı bulmakta. Bu da büyük bir dengesizliğe sebebiyet veriyor” dedi.