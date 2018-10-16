Karacabey turizmin yeni gözdesi

Bursa'nın Karacabey ilçesi tur şirketlerinin gözdesi oldu.

İlçenin sahip olduğu değerlerin Bursa ve ülke gündemine taşınması hedefiyle ciddi projelere imza atan Karacabey Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar, tur şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Bir tur şirketi aracılığıyla İstanbul'dan Karacabey'e gelen turistler, ilçeye hayran kaldı. İlçenin turizm alanında da dikkat çekmeye başladığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü'nde başlayan gezi, gün boyu Karacabey sınırları içerisinde devam ederek Yeniköy'de son buldu. Düzenlenen geziden büyük keyif alan turistler, yakın çevrelerine Karacabey'i tavsiye edeceklerini ve yeniden gelmek istediklerini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kısa bir süre önce ünlü TV yapımcısı Güven İslamoğlu ile birlikte ‘Karacabey'de 2 Gün' kitabını yayına sokan Karacabey Belediyesi, bu kitapla ilçede 2 günlük bir gezi programını kamuoyuyla paylaşmıştı. Belediyenin hayata geçirdiği bu çalışma özellikle tur şirketlerinin ilgisini çekerken, bölge için önemli adımların atılmasına da vesile oldu. Bu organizasyonla birlikte, ilk kez sadece Karacabey'in gezildiği bir program özel bir tur şirketi tarafından gerçekleştirilmiş oldu.

Yapılan gezi sırasında Karacabey Longozu'na da uğrayan ziyaretçiler, buradaki bâkir dokuya hayran kaldı. Yeniköy Piknik Alanı'nda mangal partisi ile günü sonlandıran ziyaretçilerin mutluluğu her hallerinden belli oldu.