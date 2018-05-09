Karacabey Vergi Dairesi taşındı

Karacaahmet Mahallesi Runguçpaşa Caddesi üzerinde bir binada hizmet vermeye başlayan Karacabey Vergi Dairesi törenle açıldı. Törene Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, vergi dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, "Karacabey Vergi Dairesi binamızı bu bölgeye taşıdık. Karacabey’imize, ilçe esnafımıza, sanayicilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha kalıcı bir eser yapmak üzereyiz. Projemiz bakanlıkta. Nasip olursa bu yıl içerisinde inşaatına başlayacağız. Karacabey’in 100 bin nüfuslu olacağı varsayılarak daha kalıcı bir eser kazandıracağız" dedi.

Karacabey’e yakışan kalıcı bir vergi dairesinin inşası noktasında gayret göstereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Belediye olarak bizler de üzerimize düşen katkıyı sağlamakta tereddüt etmeyeceğiz. Geçici olarak düşünülen bu hizmet binası ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.