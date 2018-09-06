Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey’de 2017 yılında 75 bin dekar domates ekilirken bu sene 50 bin dekar ekildiğini söyleyerek, “Bu yıl geçen seneye göre 25 bin dekar domates az ekildi. Maliyetler artmasına rağmen 3 senedir salçalık domates 25 kuruştan alındı. Bu yüzden çiftçilerimiz salçalık domates ekimi yapmadı. Bunun yanı sıra hava şartları, iklim şartları ve mantarî hastalıklar verim düşüklüğüne sebep oldu. Türkiye genelinde 2017 yılında salçalık domates 285 bin dekar ekilirken bu yıl 210 bin dekara düştü. Bu da salçalık fiyatların yükselmesine sebep oldu” ifadelerini kullandı.

Erdem, “Fabrikalar 6,7 kilogram salçalık domatesten 1 kilogram salça yapıyor. Fabrikalar dünya çapında aromaya sahip olan Karacabey bölgemizde domates ekiminin artması için çabalıyor. Fakat domates üreticimiz girdi maliyetleri ve fiyat açısından pek memnun değil. İthal gübre, ithal tohum ve ithal ilaçlarda yüzde 100’e yakın artış var. Bu yıl fiyat 45 kuruşa çıkmasına rağmen çiftçimiz 50 bin dekar salçalık domates ekti. Çiftçimizin 2018 yılında ortalama domatesdeki maliyeti 1 dekara 2 bin 700 TL iken, 2019 yılında 1 dekara ortalama maliyetimiz 4 bin 500 TL’ye çıktı. Maliyet dekar başına bin 800 TL artış gösterdi” dedi.