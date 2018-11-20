Karacabey Ziraat Odası'na modern bina

Bursa'nın Karacebey ilçesinde Ziraat Odası'nın yeni binası ve Ziraat Parkı açılış için gün sayıyor.

Karacabey Belediyesi tarafından Mecidiye Mahallesi'nde Çanakkale yolu üzerine inşa edilen Ziraat Odası'nın yeni hizmet binasında çalışmalar sona geldi. Başkan Ali Özkan inşaatta incelemelerde bulundu. Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer alacağı açılış töreninin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Ziraat Odası çevresinin örnek bir sosyal alan olacağını ifade eden Başkan Özkan,“İlçemizin vitrini olan Çanakkale asfaltı sınırındaki inşaatın çevresinde, yeni binamızın modern görünümüne uygun bir sosyal alan ve çevre düzenlemesi planlıyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz zaten çalışmalara başladı. 1500 metrekarelik bir alanda süren çevre düzenlemelerinin yanı sıra 1554 metrekarelik bir alanda da Ziraat Park adı altında bir alan oluşturuyoruz. Bu alan içerisinde oyun grupları, spor aletleri, botanik peyzaj düzenlemeleri olacak. Bütün bunların dışında, bölgede otopark alanı da olacak'' dedi.