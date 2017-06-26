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26 Haziran 2017 13:31

Karacabey’de ’13. Leylek Festivali’ için geri sayım başladı

Bursa’nın Karacabey Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlemeye hazırlandığı ve hem Türkiye, hem de dünya ölçeğinde katılımcılar tarafından büyük ilgi görmesi beklenen ‘Uluslararası Leylek Festivali’, 8-9 Temmuz tarihlerinde, Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Karacabey’de ’13. Leylek Festivali’ için geri sayım başladı

26 Haziran 2017 13:31


Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey’de, 13’üncü Uluslararası Leylek Festivali’ne ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanırken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamayla, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinliklere, tüm Bursalıların davetli olduğunu duyurdu.


Karacabey’in geniş coğrafyasında, birbirinden eşsiz doğal güzellikleri barındırdığını ve bu güzelliklerin, dünya ölçeğinde ses getirecek potansiyele sahip olduğunu vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in, yarış atları, ayı barınağı, PAKO Yuvası, kangal çiftlikleri, leylek festivali, Uluabat Kuş Cenneti gibi değerleri ile “Hayvan Dostu Kent Karacabey” unvanını, geçmişten bu yana gururla taşıdığını ifade etti.



Gün boyu etkinlikler


8 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00’de açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak olan festival etkinlikleri arasında, halk oyunları gösterileri, çocuklar için çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, şişme balon üzerindeki etkinlikler, fener alayı ve konserler ile ziyaretçiler için gölde tekne turları, Bursa bisikletçilerinin gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor.



Eskikaraağaçlılardan yöresel lezzetler


Festival ve konukları karşılama heyecanının şimdiden yaşandığı Eskikaraağaç Mahallesi’nin sakinleri de hazırladıkları ev yapımı tarhana, fırın ekmeği, salça, turşu, reçel, meyve ve benzeri ürünlerinin yanı sıra, sunacakları sımsıcak gözleme, börek ve çiğ börek gibi eşsiz lezzetlerle birlikte, tüm misafirlerini mahallelerinde ağırlamaktan gurur duyacaklarını söyledi.




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