Karacabey’de altyapı seferberliği

Bu seneyi ’ulaşım ve altyapı yılı’ ilan eden Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’de 4 kilometrelik asfalt ve tretuvar çalışmasıyla asfalt sezonuna start verdi. Yaz boyunca farklı kırsal mahallelerde de yapılacak asfalt uygulamalarının toplam maliyeti ise 35 milyon TL’yi bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

200 milyon TL’lik dev planlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’in her geçen gün Büyükşehir ve ilçe belediyesi marifetiyle daha güzel bir çevreye kavuştuğunu söyledi. İki belediyenin yaptığı istişareler sonucunda asfalt programındaki konuları tek tek belirlediklerini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, temiz yollar ve asfalt gibi halkın beklentisi olan konuların en hızlı şekilde sonuca ulaştırılacağını söyledi. 17 ilçede asfalt ve tretuvar ile ilgili ciddi faaliyetler olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Karacabey ilçemizde de asfalt sezonunu açtık. Burada ciddi bir altyapı çalışmasına gireceğiz. İlçe halkını üzmeden, işlemleri parça parça yerine getireceğiz. Toplam maliyeti 200 milyon TL olan çalışmaları iki sene içerisinde toparlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, kamulaştırmayla yeni açacağımız yollar ve devam eden inşaatlarımız var. Karacabeyliler bilsin ki bu yaz ilçede daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı seferberliğinin hızla devam ettiğini söyledi. UEDAŞ işbirliğiyle elektrik hatlarının yer altına alınması noktasında da çalışmaların sürdüğüne değinen Özkan, "Karacabey, inşaat yoğunluğunun had safhada olduğu bir ilçemizdir. Dolayısıyla yollarla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ortadaki sıkıntıları kaldırmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi asfalt seferberliğini başlattı. Karacabey halkı adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.