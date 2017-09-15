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15 Eylül 2017 12:23

Karacabey’de Burcu Güneş rüzgarı

Ünlü sanatçı Burcu Güneş, Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurtuluş şenliklerinde sahne aldı.

Karacabey’de Burcu Güneş rüzgarı

15 Eylül 2017 12:23


Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı konserle kutlandı. Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen konserde sahne alan Burcu Güneş, sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzun süre sahnede kalan ünlü sanatçı, hayranlarını coşturdu. Konseri çok sayıda vatandaş takip etti.


Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in kurtuluşunu anlatırken, Burcu Güneş’e çiçek ve plaket takdim etti. Ayrıca konserin düzenlenmesinde katkı sağlayan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ile Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan’a da Başkan Özkan tarafından plaket verildi.




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