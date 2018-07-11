Karacabey’de çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Yangın, Fevzipaşa kırsal mahallesinde özel bir şahsa ait küçükbaş besi çiftliğinde öğle saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kaynak sırasında çıkan kıvılcım ile samanlar tutuştu. Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yangına müdahale etti. Samanlardan yükselen alevler küçükbaş hayvanların bulunduğu alana sıçrayınca yangında çok sayıda hayvan yanarak telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahırda büyük hasar meydana gelirken, yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmalarına BUSKİ’ye ait su tankeri ve Karacabey Belediyesi’ne ait kepçe de destek verdi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.