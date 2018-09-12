Karacabey'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Recep Kırcı arkadaşından emanet aldığı araç ile yanında bulunan Ertan K. ile Karacabey Longoz Ormanları'na gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili daha sonra geri dönmek için Yeniköy'e doğru hareket etti. Recep Kırıcı (37) idaresindeki 16 TU 170 plakalı araç, Karacabey Longoz Ormanları'nda bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara çarparak takla attı. Kaza sonucu aracın içinde bulunan Recep Kırıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ertan K. (38) ise sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.