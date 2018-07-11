Karacabey’de gıda denetimleri tam gaz

Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunan iş yerlerine tutanak tutulduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ilçe genelindeki işyerleri çeşitli kontrollerden geçirildi. Bu doğrultuda işletmelerin halk sağlığına önem vermesi gerektiği belirtilirken, gıda güvenliği ile ilgili konularda da hassas davranılması uyarısında bulunuldu. Ekipler tarafından kısa sürede 12 adet gıda satışı yapan iş yerine gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin raflarda olduğu gözlemlenirken, gıda maddeleri müsadere altına alındı ve toplam 401 kilogram gıda maddesi imha edildi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, insan sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Özkan, bu kapsamda vatandaşların sağlıklı beslenmesi açısından zabıta ekiplerinin gıda denetimlerine devam ettiklerini belirterek, “Gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerin hijyen kurallarına dikkat etmesi oldukça önemli. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Yıl boyunca belirli aralıklarla bu tarz denetimlere devam ettiklerini ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

“Gerçekleştirilen denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere gerekli işlemler yapıldı. Bu kapsamda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunan iş yerlerine tutanak tutuldu. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz.”