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25 Aralık 2017 13:17

Karacabey’de ‘Halil İbrahim Sofrası’ buluşmaları devam ediyor

‘Mobil başkan’ sloganıyla Karacabey’in bütün mahallelerini gezerek vatandaşlarla istişarelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu haftaki ‘Halil İbrahim Sofrası’nda Bakırköy sakinleriyle bir araya geldi.

Karacabey’de ‘Halil İbrahim Sofrası’ buluşmaları devam ediyor

25 Aralık 2017 13:17


Belediye Başkanı Ali Özkan’ın tüm mahalleleri gezerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunduğu ‘Halil İbrahim Sofrası’ isimli vatandaş buluşmaları sürüyor. Talep ve beklentilerin dinlendiği etkinliğin son durağı, Bakırköy Mahallesi oldu. Ali Özkan’, sabah namazı sonrası mahalleli ile kahvaltı yaptı. Vatandaşların taleplerini not alan Başkan Özkan, ‘Halil İbrahim Sofrası’ buluşmalarına çok önem verdiklerini ve bu buluşmaları merkez-kırsal ayırt etmeden kararlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.




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