Karacabey’de imar usulsüzlüğüne geçit yok

Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘İmar Barışı’ kanununun vatandaş yararına önemli avantajlar getirdiğine vurgu yaparak, belediye bünyesinde oluşturulan İmar Masası hizmetinin de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Karacabey’de oluşturulan İmar Masası’na her gün çok sayıda kişinin gelip konuyla ilgili bilgi aldığı ifade edilirken, vatandaşlara kolaylık sağlaması hedeflenen bu kanunla ilgili usulsüzlük yapılmasının da önüne geçileceği ifade edildi. Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halk arasında "İmar Barışı" olarak bilinen İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi şu an yürürlükte olup, e-devlet üzerinden vatandaşın beyanı doğrultusunda, kanunda belirtilen şartları taşıyan ruhsatsız ve/veya imara aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Kanunda açıkça belirtildiği üzere bu hak, yapıt kayıt belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilmektedir. Dolayısıyla bu tarihten sonra inşasına başlanmış yapılar kanundan yararlanamamakta ve belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde tespit edilen bu kaçak yapılar, İmar Kanununun belediyelere verdiği yetkiye dayanarak müdürlüğümüzce mühürlenip, yapanlara idari para cezası verilmekte ve akabinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır. 31.12.2017 tarihinden sonra yapılarak, "İmar Barışı" başvurusunda bulunup, kanuna aykırı şekilde yapı kayıt belgesi alan yapıların ise yapı kayıt belgesinin iptal edileceği, bu belgenin sağlamış olduğu hakların geri alınacağı, yapı kayıt belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedelin iade edilemeyeceği ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıkça ifade edilmiştir.”