Karacabey’de Karadeniz rüzgarı esti

Karacabey Belediyesinin ’Ihlamur Kokulu Günler’ ve ’Ekolojik Pazar’ etkinliklerinin yer aldığı Ihlamur Festivali’nin dördüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden Resul Dindar konser verdi. Yeniköy sahil şeridinde oluşturulan platformda sahne alan Dindar’ın hareketli parçalarıyla coşan gençler şarkılara eşlik ettiler. Hareketli şarkılarla yerinde duramayan kalabalık sahne önünde horon tepti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan etkinlikleri yakından takip ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de protokolde yerini aldı. Başkan Özkan, bu tip etkinliklerin ilçenin tanıtımı adına son derece önemli olduğunu söyledi. Karacabey’in sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek proje ve etkinliklere tüm hızıyla devam edeceklerini kaydeden Özkan, festival kapsamında Bursa ve civar bölgelerden gelecek ziyaretçileri Karacabey’de en güzel şekilde ağırlamaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Özkan, konserin sonunda sanatçı Resul Dindar’a Karacabey halkı adına çiçek ve plaket verdi.