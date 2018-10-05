Karacabey'de Kitap ve Kültür Günleri başladı

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap, Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı.

Açılışa Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, “Geçen sene gerçekleştirdiğimiz kitap okuma faaliyeti ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bu yavrularımızı şimdi de kitaplarla buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bunun yanında mahallî ürünler üzerine açtığımız diğer alanda ise yöremizin ürünlerini halkla buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Programda Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri küçük çocuklar için bastırılan kitapları dağıttılar. Dağıtım esnasında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan miniklerden bu kitapları okuma sözü aldı.