Karacabey'de ‘kültür turizmi' hamlesi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kültür turizmi için çalışmalar hızlandı.

Sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerle adından sıkça söz ettiren Karacabey, yeni değerleri ile bölgenin değil ülkenin de dikkatini çekmeye başarıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Âlâ aile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın ‘leylek köyü' Eskikarağaç'ta gerçekleştirdikleri ziyarette, ilçenin kültür turizmi ile gündeme gelmesi için çalışmaların başlayacağı ifade edildi. Belediye Başkanı Özkan, Karacabey'in turizmi her yönüyle ağırlamaya hazır bir şehir olduğunu söyledi.

Karacabey'in turizmi her yönüyle ağırlamaya hazır bir şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak bugüne kadar doğa turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, kongre turizmi gibi faaliyetlerimiz olmuştu. Kültür turizmi alanında da bakan yardımcımız ve Bursa milletvekilimizin ilgisi ile inşallah yakın zamanda güzel gelişmeler elde edeceğiz. Karacabey yeni değerleri ile bölgenin değil ülkenin dikkatini çekmeye başarıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan, Karacabey'in geçmişte tarım ve hayvancılığı ile anılan bir şehirken, göreve geldikleri günden bugüne ilçenin marka değerlerini ortaya çıkarıp 3 T olarak özetlenen tarım, teknoloji ve turizm ile alakalı çalışmalara yoğunluk gösterdiklerini ve bu sayede de ilçenin farklı noktalarında cazibe merkezlerinin oluşturulduğunu ifade etti.