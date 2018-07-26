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26 Temmuz 2018 16:08

Karacabey’de kurbanlık fiyatları belli oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurbanlık fiyatları belli oldu.

Karacabey’de kurbanlık fiyatları belli oldu

26 Temmuz 2018 16:08


Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Karaca ile Karacabey Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Dereli’nin ortak yaptığı açıklamaya göre, kurbanlık büyükbaş hayvan karkas fiyatı 42-43 TL, kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatını ise canlı baskül 24-25 TL olarak belirlendi. Açıklamada, “Yem fiyatlarına gelen büyük zamlara ve enflasyonun iki misli artmasına rağmen geçen senenin fiyatlarına yüzde 15-20 zam yapıldı. Belirlenen fiyatlar Karacabey ilçesi için geçerlidir. Karacabeylilerin kurban bayramını şimdiden kutlarız” denildi.




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