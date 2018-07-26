Karacabey’de kurbanlık fiyatları belli oldu

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Karaca ile Karacabey Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Dereli’nin ortak yaptığı açıklamaya göre, kurbanlık büyükbaş hayvan karkas fiyatı 42-43 TL, kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatını ise canlı baskül 24-25 TL olarak belirlendi. Açıklamada, “Yem fiyatlarına gelen büyük zamlara ve enflasyonun iki misli artmasına rağmen geçen senenin fiyatlarına yüzde 15-20 zam yapıldı. Belirlenen fiyatlar Karacabey ilçesi için geçerlidir. Karacabeylilerin kurban bayramını şimdiden kutlarız” denildi.