Karacabey’de Leylek Festivali coşkusu

Festival yarın (cumartesi) Eskikarağaç Mahallesi’nde başlayacak. 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyon çerçevesinde geleneksel fener alayı, leylek koşusu, çeşitli yarışmalar ve oyunlar, alışveriş şenliği, tekne turları gibi hem yetişkinler hem de çocuklar için gerçekleştirilecek birçok faaliyetin yanı sıra, sevilen sanatçılar Eda &Metin Özülküçifti de sevenleriyle buluşacak. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olarak Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey, Uluslararası Leylek Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival alanında hem çocuklar, hem de yetişkinler için çok sayıda eğlenceli faaliyet yapılacak.