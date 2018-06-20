Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, ilçe genelindeki bütün metruk binalar için yıkım kararı aldı. Karacabey’in her yönden modern bir görünüme kavuşması için metruk bina sahiplerine tebligatların ulaştırıldığı bilgisini veren Belediye Başkanı Ali Özkan, kanunî süre içinde tedbir alınmayan bu tarz binaların belediye ekipleri tarafından yıkıldığını kaydetti. Özkan, bu konuda vatandaşlardan aldıkları desteğin de memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Özkan, Karacabey’de uyguladıkları modern belediyecilik anlayışı ve istişare kültürü ile ilçenin mevcut potansiyel kaynaklarına dinamizm getirdiklerini ifade etti.