Karacabey’de ‘mobil başkan ekibi’ felçli vatandaşa yardım elini uzattı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Keçeci’ye acil ve düzenli bir tedaviye başlanması için ekipler adeta seferber olurken, Belediye Başkanı Ali Özkan da yaşlı kadını evinde bizzat ziyaret edip, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Özkan, ihtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini kaydetti.

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe halkının istek ve taleplerini doğrudan kayıt altına alarak çözüm üretmek amacıyla oluşturulan “Mobil Başkan Ekibi’’, faaliyete geçtiği günden bu yana binlerce vatandaşın şikâyet ve önerilerini kayıt altına aldı. Bunun yanında, vatandaşlar tarafından iletilen yüzlerce sorunun doğrudan çözüme kavuşturulduğu organizasyonda, bu hafta ilginç bir olay yaşandı.

İlçe halkına ulaşmak için evleri dolaşan ‘mobil başkan’ ekipleri, Mecidiye Mahallesi’nde yaşayan ve 2 yıldır felçli bir şekilde yaşamını sürdüren Saime Keçeci’ye (78) rast geldi. Felç geçirdiği günden bu yana düzenli bir şekilde kontrolden geçmeyen Keçeci’nin, acil ve düzenli bir tedaviye başlaması gerektiğini fark eden mobil ekip, durumu önce Belediye Başkanı Ali Özkan’a, ardından da İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem’e haber verdi.

Mobil başkan ekibinin haber vermesinin ardından, söz konusu adrese gelerek evde tedaviye başlayan sağlık ekipleri, Keçeci’yi kontrolden geçirdi. Ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Keçeci’yi evinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"İhtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz"

Başkan Özkan, “Belediye ekiplerimiz, ilçedeki bütün vatandaşlarımızı tek tek tarıyor. Vatandaşlarımızın belediyeye yönelik beklentilerini ve önerilerini dinlerken, bu tip bakıma ve temizliğe muhtaç insanlarla da karşılıyoruz. Bu çalışmalarda bizi en mutlu eden durum, bakıma muhtaç olan ihtiyaç sahibi insanlara da bu vesileyle ulaşabilmek. Devletimiz, her türlü dezavantajlı gruba, engelli ve yaşlılara hizmet götürmeye ve destek vermeye çalışıyor. Ancak bakıldığında, insanlar bu yardımın prosedürünü veya böyle bir yardımın olduğunu bilmiyorlar. Bu noktada, insanlara ulaşan mobil ekibimiz bu konuda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyor” dedi.

"Sağlıklı bir şekilde tedavi olması sağlanacak"

Öte yandan, eve gelerek tedavi edilmesini sağlayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem ise “Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu vesileyle en az 1 buçuk yıldır doktor yüzü görmeyen ve ilaçlarını düzensiz bir şekilde kullanan bir hasta tespit etmiş olduk. Biz ilk olarak, gerekli tetkikleri yerinde yaptık. Yarın arkadaşlarımız gerekirse kendisini hastaneye götürerek, orada detaylı incelemelerini yapacaklar. Kan değerlerine göre ilaçları yeniden düzenlenerek, hastamızın sağlıklı bir şekilde tedavi edilmesi sağlanacak” diye konuştu.