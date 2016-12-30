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30 Aralık 2016 13:50

Karacabey’de okul-sanayi iş birliği

Karacabey’de okul-sanayi iş birliği

30 Aralık 2016 13:50

Karacabey’de gerçekleştirilen toplantıda mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları iş birliği protokolü imzalandı.
Karacabey Öğretmenevinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile sanayi kuruluşları yetkililerinin katılımıyla mesleki eğitimin geleceği ile ilgili olarak toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda, mesleki eğitimin geleceği ve Karacabey’de mesleki eğitim liselerinde eğitimine devam eden öğrencilerin bölüm seçme, ilgili okullarda sektörün ihtiyacına göre yeni bölümler açılması, mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerin iş bulabilmeleri konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.
Okul ile işbirliği halinde, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ‘eğitim atölyesi’ kuracak. Önümüzdeki yıldan itibaren, ‘eğitim atölyesi’ne seçilen öğrenciler, 11’inci sınıftan itibaren fabrikaların ihtiyacına göre, eğitimlerini tamamlayıp, 12’inci sınıfta seçildikleri fabrikalarda stajlarını tamamlayacaklar. İşletmeler kendi yetiştirdikleri öğrencileri, okul hayatlarının sonunda kendi fabrikalarında istihdam edecekler. Eğitim atölyesine seçilen öğrenciler, bir nevi iş garantili okuldan mezun olacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, protokole katkılarından dolayı Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve tüm firma yetkililerine teşekkür ederek, okul-sanayi iş birliğinin daha da fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



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