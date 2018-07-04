Karacabey’de ortak park alanları yaygınlaşıyor

Karacabey’deki otopark sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak ve ilçe genelinde ulaşıma nefes aldırmak amacıyla kolları sıvayan Karacabey Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde inşa edilecek, toplamda 2 bin araç kapasiteli otopark alanları ile Karacabey’deki otopark sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent merkezi ile ilçe genelindeki çeşitli yerlerde, açık ve otoparka dönüştürülebilecek arsaları vatandaşlardan satın aldıklarını belirterek, alınan bu arsaların kısa süre içinde otopark olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Halihazırda eski vergi dairesinin bulunduğu yere, 6 katlı otopark yapmak için ilk kazmayı kısa süre önce vurduklarını anımsatan Özkan, Taksi Toplanma Merkezi, Servet Somoncuoğlu Parkı, Nasrettin Mahallesi, Atatürk İlköğretim Okulu Yanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri gibi ilçenin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek otoparklarla birlikte, ilçe genelindeki otopark ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.

“Halka Hizmeti, Hakka Hizmet” olarak kabul ettiklerini kaydeden Başkan Ali Özkan, ‘çözüm odaklı’ belediyecilik anlayışını tüm hızıyla sürdüreceklerini ifade ederek, Karacabey’in geleceğini inşa etmek adına yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.