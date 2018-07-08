Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

’si düzenlenen ‘RC Model Araç Yarışları’ başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce model araç tutkununu bir araya getiren yarışma, Öğretmenler Parkı içinde kurulan 10 dönümlük alanda başladı. Yarışmada asfalt araçlarından off-road araçlarına, model uçaklardan crewler ve drift araçlarına kadar çeşitli kategorilerde gösteriler yapılıyor. Hobi tutkunlarının keyifli saatler geçirdiği etkinlikte, model uçaklardan helikoptere, 4x4 arazi araçlarından drift arabalarına kadar çok sayıda araç birbirleriyle mücadele etme şansı da buluyor. 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikte özellikle helikopter ve akrobasi uçaklarının nefes kesen gösterileri ve on-road ve off-road yarışları izleyicilerin adeta nefeslerini kesiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından ‘2. Karacabey RC Araç Yarışları’ için Karacabey’e yüzlerce model araç tutkununun geldiğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Özkan, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘RC Model Araç Yarışları’nın bu yıl 2.’sini düzenliyoruz. Bu yıl pistimizi büyüterek, onların istekleri doğrultusunda hazırladık. Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen vatandaşlarımız var. Bizim Karacabey Belediyesi olarak farklı ve özgün her türlü etkinliğe kapımız açık. Karacabey’deki bu pist alanı Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi.

300 kişilik bir gruba ev sahipliği yapan etkinlikte model araç tutkunları, aileleriyle birlikte çadır kurarak gönüllerince eğlendi. Grup üyelerinden Deniz Akın, "Türkiye’nin bütün bölgelerinden arkadaşlarla burada buluşma imkanı bulduk. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar her yerden gelen arkadaşlarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük ve en profesyonel pistinin Karacabey’de olduğunu belirten RC tutkunu İlker Özcan Alarçit ise, “Karacabey’e İstanbul’dan geliyorum. 8 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. Türkiye’nin en güzel pisti burada. RC camiası olarak bu pisti yapan Karacabey Belediyesine ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.