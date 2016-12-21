Karacabey’de şehitler için mevlit

Karacabey Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri için mevlid-i şerif okuttu.

Pazaryeri Öktemler Cami’nde mevlid-i şerife çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit tilavetinin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, hain saldırıların, bin yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında oluşan kardeşliğin bozulmasını hedefleyen kışkırtıcı eylemler olduğunu belirterek, provokasyonlara karşı uyanık olunmasını istedi. Özkan, “Şanlı milletimizin feraseti terör belasını bertaraf edecek güce sahiptir” şeklinde konuştu.