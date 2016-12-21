Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:33

Karacabey’de şehitler için mevlit

Karacabey’de şehitler için mevlit

21 Aralık 2016 17:33

Karacabey Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri için mevlid-i şerif okuttu.
Pazaryeri Öktemler Cami’nde mevlid-i şerife çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit tilavetinin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, hain saldırıların, bin yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında oluşan kardeşliğin bozulmasını hedefleyen kışkırtıcı eylemler olduğunu belirterek, provokasyonlara karşı uyanık olunmasını istedi. Özkan, “Şanlı milletimizin feraseti terör belasını bertaraf edecek güce sahiptir” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç