Karacabey'de spora olan yatırımlar tam gaz

Bursa'nın Karacabey Belediyesi spor yatırımlarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldiği günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza atıyor. Spor faaliyetlerine de büyük önem veren Özkan, bu alanda somut projeleri sırasıyla hayata geçiriyor. Sürekli yenilikçi çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Özkan, “Karacabey'in spor alanında da adını duyurması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilhassa aydınlık geleceğimiz olan gençlerimize spor sevgisi aşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

İlçede spor alanındaki başarıların gün geçtikçe arttığının altını çizen Özkan, sportif alt yapının güçlendirilmesi için bütün branşlara ayrı ayrı destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Sağlıklı ve mutlu nesiller için sporun çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, sporu hayatın her alanına taşımak için gayret sarf ettiklerine dikkat çekti.

Özkan, ilçedeki sportif alanların gençlerin geleceklerine olumlu katkı sağladığını dile getirerek, “Ailelerden bu konuda önemli destek mesajları alıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Gençlerin sosyalleşmesi ve spora yönelmesi çok güzel. Özellikle ailelerden olumlu dönüşler almak bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana, birçok sportif amaçlı alanı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ali Özkan, bu kapsamda 1 çim saha, 1 kapalı spor salonu, 1 profesyonel antrenman sahası, 4 basketbol sahası ve 7 halı sahayı ilçeye kazandırdıklarını söyledi.