Karacabey’de Sportif Yatırımlar Hız Kesmiyor

Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan tesislerin bulunduğu bölgeyi önümüzdeki dönemde gerçek bir ‘Spor Vadisi’ne dönüştürecekleri bilgisini veren Belediye Başkanı Ali Özkan; hayata geçirdikleri projelerin de bunun en önemli kanıtı olduğunu dile getirdi.

Son dönemde elde ettiği sosyal, kültürel ve ekonomik başarıların yanı sıra, sportif açıdan da dikkat çeken başarılara imza atılan Karacabey’de, şimdi de ‘Spor Kompleksi’ açılışının sevinci yaşanıyor. Belediye tarafından 3 Milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirilen ‘Spor Kompleksi’ hizmete açıldı. Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan tesislerin bulunduğu bölgeyi önümüzdeki dönemde gerçek bir ‘Spor Vadisi’ne dönüştürecekleri müjdesini veren Belediye Başkanı Ali Özkan; 4 yıl içinde ekonomik anlamda güçlü bir belediye meydana getirdiklerini ve hayata geçirdikleri projelerin de bunun en önemli kanıtı olduğunu dile getirdi.

İtibar ve akılcı yönetim’ vurgusu

İlçenin mevcut potansiyel kaynaklarını belediyenin kazandığı itibara paralel olarak resmi, özel tüm kurumlarla birlikte harekete geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Özkan, akılcı bütçe yönetimi ile de tüm borçları sıfırlayarak vatandaş yararına yeni projeler için güçlü bir kaynak oluşturduklarını kaydetti.

Modern çağın gerekliliklerini yakalayacak ekonomik hamlelerin, sporun tüm kitlelere yaygınlaştırılması ile desteklenmesi gerekliliğine de dikkat çeken Özkan, bu anlamda sportif altyapıya el atarak, 4 yıl önce 300 olan sporcu sayısını, büyük bir artışla 8 bine çıkardıkları vurgusunda bulundu.

Spora ve sporcuya yatırım başarıları da beraberinde getirdi

Sporcu sayısında yaşanan patlama ile birlikte, Karacabey takımları tarafından Spor Toto 3. Lig ve Profesyonel Voleybol 2. Ligi’ne yükselme başarısının da yakalandığını sözlerine ekleyen Özkan, başta güreş ve basketbol olmak üzere, tüm sportif dallarda ülke genelinde önemli şampiyonluklar kazanıldığına ve Tofaş gibi ülke sporuna yön veren güçlü bir kurumla sportif altyapı işbirliği gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Kalıcı başarı hedefleniyor

Elde edilen bu başarıların kalıcı olması adına önemli bir tesisleşme atağına geçtiklerini ifade eden Özkan, eski panayır yerinde bulunan ve tüm ilçe halkını sporla buluşturacak ‘Spor Kompleksi’ni Karacabeylilerin hizmetine sunduklarını kaydetti. Tamamını Karacabey Belediyesi imkânları ile gerçekleştirdikleri Spor Kompleksi’nin ilk bölümünde; sporcu odaları, yemekhane, konferans ve fitness salonları, idari ofisler ve antrenman sahalarının yer aldığı bilgisini veren Özkan, tesisler için belediye bütçesinden 3 milyon lira harcandığını söyledi. Spor Kompleksi’nin bulunduğu alanın, önümüzdeki dönemde bir ‘Spor Vadisi’ne dönüştürülmesini de hedeflediklerini sözlerine ekleyen Ali Özkan, Karacabey ve Karacabeylileri güzel günler beklediğini ve bu hedeflere ulaşmak adına 7/24 çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.