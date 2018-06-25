Karacabey’de ‘Uluslararası Leylek Festivali’ coşkusu başlıyor

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan gösteren Karacabey, 14’üncü ‘Uluslararası Leylek Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Ali Özkan, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olan şenliğe bütün Bursalıları davet etti.

Karacabey’in geniş coğrafyasında, birbirinden eşsiz tabiî güzellikleri barındırdığına vurgu yapan Başkan Ali Özkan, Karacabey’in, yarış atları, ayı barınağı, kangal çiftlikleri, leylek festivali, Uluabat Kuş Cenneti, Longoz ormanlarındaki bitki ve hayvan türleri gibi değerleri ile “hayvan dostu Karacabey” unvanını geçmişten bu yana gururla taşıdığını ifade etti.

Cumartesi günü saat 20.00’de protokol açılış töreni ile konuşmaların gerçekleştirileceği festivalde halk oyunları gösterileri, çocuklar için çeşitli yarışmalar, palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, şişme balon üzerindeki etkinlikler, sinemalar, 3D film gösterileri, 12 boyutlu filmlerle heyecan fırtınası, fener alayı ve konserler yapılacak. Ziyaretçiler için gölde tekne turları, Leylek Koşusu ve Eda - Metin Özülkü konseri de düzenlenecek.