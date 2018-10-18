Karacabey'de unutulmaya yüz tutmuş sanatlar canlandırılıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Uluabatlı Hasan İlkokulu tarafından hazırlanan ‘Unutulan Sanatların İzinde' projesinin tanıtımı için okul idarecileriyle bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı destekli “Unutulan Sanatların İzinde” isimli proje, Karacabey Uluabatlı Hasan İlkokulu tarafından geliştirilerek; Balkanlar, Türkiye ve Azerbeycan'ın unutulan sanatları gün yüzüne çıkarılacak.

Uluabatlı Hasan İlkokulu yetkililerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan da projeye destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Özkan, yurtdışından kardeş şehir ve kardeş okulların da projeye dahil edilerek faaliyetin zenginleştirilmesi yönünde teşebbüste bulunulması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.