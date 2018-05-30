Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:45

Karacabey’deki elektrik hatları yer altına alınıyor

Karacabey’deki işlevselliğini büyük ölçüde yitirmiş havai elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları, ilçe genelinde tüm hızı ile sürüyor.

Karacabey’deki elektrik hatları yer altına alınıyor

30 Mayıs 2018 14:45


Çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar sonucunda elektrik kesintilerinin yanı sıra, balkon ve çatılardaki tehlikelerin de sona ereceğini ve şehrin modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Yürütülen tüm çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Özkan, seçim beyannamesinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekten ve vatandaşların da çalışmalara destek vermesinden dolayı duyduğu gururu ifade etti.


Ekonomik yönden güçlü hale getirdikleri belediyenin, kazandığı itibar ile birlikte tüm kent dinamiklerini de harekete geçirdiğinin altını çizen Başkan Özkan, hep birlikte gelişim hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç