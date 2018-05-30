Karacabey’deki elektrik hatları yer altına alınıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar sonucunda elektrik kesintilerinin yanı sıra, balkon ve çatılardaki tehlikelerin de sona ereceğini ve şehrin modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Yürütülen tüm çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Özkan, seçim beyannamesinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekten ve vatandaşların da çalışmalara destek vermesinden dolayı duyduğu gururu ifade etti.

Ekonomik yönden güçlü hale getirdikleri belediyenin, kazandığı itibar ile birlikte tüm kent dinamiklerini de harekete geçirdiğinin altını çizen Başkan Özkan, hep birlikte gelişim hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.