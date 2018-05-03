Yapımı son sürat devam eden altyapı ve elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları ile adeta şantiye görünümüne kavuşan Karacabey’de, yürütülen çalışmalar sonucunda modern bir kent görünümüne ulaşılacağını dile getiren vatandaşlar, yaşanan kısa süreli sıkıntıların da katlanmaya değer olduğu vurgusunda bulundu. İlçedeki çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Ali Özkan da vatandaşlara hoşgörü ve anlayışları için teşekkür ederken, ‘modern ve müreffeh kent Karacabey’ hedefine giderek yaklaşıldığı mesajını verdi.

Başkan Özkan’dan teşekkür

Kentin dört bir yanında devam eden ve Karacabey’i adeta bir şantiye konumuna dönüştüren çalışmalarla, ilçenin son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağı vurgusunda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalardan olumsuz etkilenen vatandaşlara da hoşgörü ve anlayışları için teşekkür etti.

Önümüzdeki yıl tamamlanacak

Karacabey’in dış mahallelerinden başlayan çalışmaların, kent merkezine doğru tüm hızıyla sürdürüldüğü bilgisini veren Ali Özkan, aynı çalışmalara paralel olarak havai elektrik hatlarının da yer altına alınmasıyla ilgili çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yürütülen tüm çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirterek, özlenen ‘modern ve müreffeh kent Karacabey’ hedefine büyük ölçüde yaklaşıldığı vurgusunda bulunan Özkan, seçim beyannamesinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekten de ilçe halkı adına duyduğu memnuniyeti ifade etti.

50 yıllık hayal gerçek oluyor

İlçenin 50 yıllık hayali olan Gölecik Barajı inşaatına başlandığını dile getiren Özkan, 40 ay sonra da inşaatın tamamlanacağını belirterek, "Şehrin öncelikli ihtiyacının 40 yıl önce yapılmış ve işlevini yitirmiş kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu şebekesi olduğunu söylemiş ve bu gerçekleştirilmeden de üstyapıda yapılan çalışmaların, hastaya ruj sürmekten öte bir şey olmadığını dile getirmiştik. Çok şükür ki bu projeleri tek tek yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.

"Modern kent Karacabey özlemine ulaşıyoruz"

Ekonomik yönden güçlü hale getirdikleri belediyenin, kazandığı itibar ile birlikte tüm kent dinamiklerini de harekete geçirdiğinin altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan sözlerini, “İlçemiz tüm yönleri ile topyekûn gelişim hedefine kararlılıkla ilerlemektedir” şeklinde noktaladı.