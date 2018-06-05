Karacabey’e modern otopark için ilk kazma vuruldu

300 araç kapasiteli otoparkın inşaatını 1 yıl içinde tamamlayacaklarını açıklayan Belediye Başkanı Ali Özkan, kent içi ulaşımına nefes aldırmak amacı ile ilçenin muhtelif mahallelerine de 2 bin araçlık yeni otoparklar kazandıracakları müjdesini verdi.

Önceki gün, belediye başkan yardımcıları ve daire amirleri ile otopark inşaatının yükseleceği eski vergi dairesinin yıkım çalışmalarını denetleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent merkezi ile çeşitli mahallelerde açık ve otoparka dönüştürülebilecek arsaları vatandaşlardan satın aldıklarını ve bunları kısa sürede hizmete sunacaklarını açıkladı.

Otopark için yeni arsa alımları devam edecek

Satın alınan arsalara ilave olarak, kentin tüm kesimlerinde arsa alım çalışmalarına da tüm hızı ile devam ettiklerini aktaran Başkan Ali Özkan, yürüttükleri çalışmalarla vatandaşlara bu konuda da nefes aldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Özkan, kent merkezindeki Ulucami yanında yer alan mevcut vergi dairesi binasının yerinde yükselecek modern otoparkın, 1200 metrekare zemin alanında, 6 katlı ve 300 araç kapasiteli olacağını belirterek, otoparkın 1 yıl gibi kısa sürede vatandaşların hizmetine sunularak, kente nefes aldıracaklarını aktardı.

Cumhuriyet alanına oldukça yakın mesafede olan ve önceki yıl, belediye tarafından satın alınan taksi toplanma merkezi arsasına, yine 300 araçlık otopark yapacakları bilgisini veren Özkan, Atatürk İlköğretim Okulu’nun yanında, 60 araçlık açık bir otoparkın da hizmete açılacağını ifade etti. Eski cezaevini Adalet Bakanlığı’ndan teslim aldıklarını ve 130 otomobil, 17 kamyon kapasiteli bu alanın da açık otoparka dönüştürüldüğünü aktaran Özkan, Nasrettin Mahallesi’nde de 65 araçlık açık otopark için arsa temin edildiğini ifade etti.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri’ni de yeni bir proje olarak ele aldıklarını ve bu yeni projenin bünyesinde, zemin katlarında 900 araçlık bir otopark ile üst katların modern pazaryeri olarak yer aldığını dile getiren Ali Özkan, “Merkezde trafik yoğunluğunu giderecek çözümlerden biri olan resmî kurumların kenar semtlere taşınması konusunda da önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Karacabey Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ile ilçenin en gözde mekânlarından biri hale gelen Atatürk Kültür Parkı girişine, yeni bir açık otopark hizmeti sunulacağını da kaydeden Ali Özkan, buradaki düğün salonu giriş ve çıkış için çalışmaları iki yönlü hale getireceklerini ifade etti.

Resmi kurumlar kenar mahallelere alınacak

Bu amaçla, ziraat odasına da Mecidiye Mahallesi’nde bir arsa tahsisi ettiklerini, vergi dairesinin taşınmasının ardından, tapu müdürlüğünün de kent merkezine uzak bir konuma alınacağı bilgisini paylaşan Özkan, şehir içindeki, römork ve traktör gibi tarım makinelerinin de Canbolu Mahallesi’ndeki belediye kademesinin yanında oluşturdukları, 200 araç kapasiteli Tarım Park’a taşınacağını söyledi.

‘Modern belediyecilik’ felsefesi doğrultusunda, akılcı yönetim ve projelerle Karacabey Belediyesi’ni ekonomik anlamda da en güçlü belediyeler arasına yükselttiklerini anımsatan Özkan, “Geçmişten bu yana var olan potansiyel kaynaklarını, tüm paydaşları ile harekete geçirdiğimiz ilçemiz, her yönü ile örnek kent hedefine kararlılıkla ilerliyor” şeklinde konuştu.