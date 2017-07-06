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06 Temmuz 2017 16:42

Karacabey’e modern vergi dairesi müjdesi

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Karacabey’e yakışır modern bir vergi dairesi inşaatına bu yıl başlayacaklarını müjdeledi.

Karacabey’e modern vergi dairesi müjdesi

06 Temmuz 2017 16:42


Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Tahsilat Müdürü M. Latif Demirkol ve Karacabey Vergi Dairesi Müdürü Şengül Özkaya, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meclis toplantısına katıldı. Son yıllarda hızla artan yatırımların ilçeye kazandırdığı ekonomik güçle Karacabey’in bereketli topraklarında ortaya çıkan katma değerin ülkemiz refahına katkı sağladığını belirten Güncü, “Bu katkıyı artırmak üzere KOBİ’lerimize pozitif ayrımcılık yapılmasını ve desteklenmesini istiyoruz. Başta bürokrasi olmak üzere Üyelerimizin önlerindeki engellerin kaldırması için çalışıyoruz” dedi.


Karakaş ise, "Devletimizin davranış biçimi değişti. Vatandaşımıza hizmet esaslı anlayışla hak ettikleri kalite ve standartta hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Karacabey’e modern bir vergi dairesi kazandırmak üzere hazırladığımız proje onaylandı. İnşallah bu yıl başlayacağımız inşaat tamamlanınca Karacabey’in gelecek otuz yıl kullanacağı bir hizmet binasını tamamlamış olacağız. Burada ayrıca bu proje için bize destek olarak gerekli kolaylıkları gösteren Karacabey Belediye başkanımıza ve meclis üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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