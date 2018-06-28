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28 Haziran 2018 14:41

Karacabey’i dolu vurdu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dolu ekili arazileri kırıp geçirdi.

Karacabey’i dolu vurdu

28 Haziran 2018 14:41


Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini doluya bıraktı. 45 dakika içinde metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Karacabey ovasında Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı kırsal mahallerindeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır, salatalık gibi mahsûller zarar gördü. Tarlalarda inceleme yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "2014 sel felâketinden sonra şimdi de dolu âfetiyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar yaptığımız incelemelerde Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı mahallelerinde yaklaşık 15 bin dekar civarında bir zararımız var. Yaklaşık 50 bin ton civarında mahsûl zarar gördü" dedi.


Miraslı arazilerin ÇKS’ye kayıt olamamasından dolayı çiftçinin TARSİM sigortasını da yaptıramadığını söyleyen Başkan Erhan Erdem, "ÇKS’si olmayan ve TARSİM sigortası yaptıramayanların da devletimizin yanında olmasını istiyorum. Sadece Karacabey değil, Mustafakemalpaşa’daki çiftçilerin de zarar gördüğüne bizzat şahit oldum. Karacabey büyük geçmiş olsun" şeklinde konuştu.




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