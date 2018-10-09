Karacabey'in alt yapısına BUSKİ imzası

BUSKİ, Karacabey ilçesinin Canbalı, Mecidiye ve Nasrettin mahallelerindeki sıkıntılı noktalarda kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Bursa'da her ilçede, şehre değer katan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün ilçelerde kanalizasyon ve içme suyu hatlarını BUSKİ marifetiyle yenilemeye gayret ediyoruz. Karacabey de yatırımlarımızı sürdürdüğümüz ilçelerin başında geliyor. Canbalı Mahallesi, Nasrettin Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Böylelikle ilçedeki alt yapısı sorunlu mahalleleri sorunlarından arındırmış olduk” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de BUSKİ olarak, Mecidiye Mahallesi'nde 6 kilometre içme suyu, 3 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre de yağmursuyu hattı imal ettiklerini, Canbalı Mahallesi'nde de 2 kilometre içme suyu hattı, 1 kilometre kanal ve 1 kilometre de yağmur suyu hattı yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Alt yapının ardından asfaltlama çalışmalarını da hemen başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı adreslerde 2 kilometre asfalt imalatı gerçekleştiriyor.