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20 Haziran 2017 18:17

Karacabey’in gurur günü

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından Bursa çapında gerçekleştirilen, ‘Türkiye Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi’ konulu şiir, kompozisyon ve hikaye yarışmasında, Karacabey’den dört öğrenci dereceye girdi.

Karacabey’in gurur günü

20 Haziran 2017 18:17


Yarışmada derece elde öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Özkan, "15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı, Türk milletinin hep birlikte gösterdiği mücadele, bizim geleceğimiz için de son derece önem arz etmektedir. Orada yitirdiğimiz canlarımız, bugünlerimizin sebebi olmuşlardır. Sizler de bu milli irade zaferini anlatan eserlerinizle bizleri gururlandırdınız” dedi.


GTürk milletinin verdiği üstün mücadelenin anlatıldığı, şehitlerin ve gazilerin anısına düzenlenen yarışma, Bursa çapında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.




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