Karacabey’in gurur günü

Yarışmada derece elde öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Özkan, "15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı, Türk milletinin hep birlikte gösterdiği mücadele, bizim geleceğimiz için de son derece önem arz etmektedir. Orada yitirdiğimiz canlarımız, bugünlerimizin sebebi olmuşlardır. Sizler de bu milli irade zaferini anlatan eserlerinizle bizleri gururlandırdınız” dedi.

GTürk milletinin verdiği üstün mücadelenin anlatıldığı, şehitlerin ve gazilerin anısına düzenlenen yarışma, Bursa çapında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.