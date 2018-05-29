Karacabey’in kırsal mahallelerinde çalışmalar sürüyor

Karacabey Muratlı ve Hürriyet mahallelerinde gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ fikrini ana şiar edindiklerini söyledi. Muratlı ve Hürriyet mahallelerindeki ana ve tali yollar ile meydanlara parke taş döşenmesi, yeni oyun parkları oluşturulması, köy hizmet binaları ile cami bakım ve onarımları gibi çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Özkan, yıllardır el atılmamış bataklık alanları dahi meydan olarak vatandaşların kullanımına kazandırdıklarını dile getirdi.

Yürütülen çalışmaları vatandaşların da son derece takdirle karşıladığını ifade eden Özkan, “Alınan bu olumlu görüşler memnuniyet verici. Tüm çalışmalarımızda ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ fikrini ana şiar edindik. Karacabey’i 85 mahallesi ile birlikte bambaşka bir görünüme kavuşturacak önemli projeleri, tüm devlet kurumları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu önemli projeler arasında Gölecik ve Yeşildere Barajları, 170 milyon tutarındaki kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu şebekeleri gibi önemli yatırımlar ön plana çıkıyor” dedi.

Tüm ilçe halkı adına elde edilen bu kazanımlardan büyük gurur duyduklarını belirten Özkan, böylesine büyük ölçekli yatırımların ilçeye kazandırılması için tüm resmi kurumlar nezdinde girişimlerini kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi. Başkan Özkan, ayrıca eşsiz ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri ile coğrafi konumundan kaynaklanan avantajları sayesinde, ilçe adının kalkınmış kentler arasına yazdırılma hedefine de kararlılıkla ilerlendiğini vurguladı.