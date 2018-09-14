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Karacabey'in kurtuluşu kutlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.


Cumhuriyet Alanı'nda anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, , Belediye Başkan Vekili Faruk Türe ile protokol mensupları, STK temsilcileri ve muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Faruk Türe, törende yaptığı konuşmada, 96 yıl önce emperyalistler ve onların bölgedeki temsilcisi Yunanlılar tarafından bölgenin işgal altında olduğunu hatırlattı.


Türe, "Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tarih, nesillerimize geçmişimizi anlatmak, ondan ibret almak, tarihî olayları tecrübe hanesine yazmak ve bir daha o acı günleri, memlekete zarar veren günleri yaşamamak için çok önem verilmesi gereken bir alandır. Onun için 96 yıl öncesini, o yıllarda yaşadığımız acıları gelecekte bir daha yaşamamak için genç nesillere aktarmak, anlatmak ve onlara milli ruhu kazandırmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

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