Karacabey’in otopark meselesi çözülüyor

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli bir ihtiyacı haline gelen otopark konusunu çözüme kavuşturmak için Vergi Dairesi’nin Gazi Mahallesi’ne taşınarak, mevcut binanın yerine otopark yapılacağını söyledi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş tarafından Karacabey Belediyesi’ne yapılan ziyarette, Gazi Mahallesi’nde inşaatına başlanacak yeni vergi dairesi ile ilgili yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Vergi dairesi yerine yapılacak yeni otopark ile şehir merkezinin önemli ölçüde nefes alacağını söyleyen Ali Özkan, ilçenin modern görünüme kavuşması için projeleri bir bir devreye almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.