Karacabey'in vergi rekortmenleri ödüllendirildi

Karacabey'de 2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar ve Gelir Vergisi rekortmenleri için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki programda, Karacabey'in vergi rekortmeni kişi ve kurumları belgeyle onurlandırıldı.

Düzenlenen törene; Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu, Karacabey Vergi Dairesi Müdürü Şengül Özkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Bursa Vergi Dairesi yetkilileri ile vergi rekortmenleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan KTSO Başkanı Naci Güncü, Karacabey'in her zaman vergi rekortmenleri çıkardığını ve bununla övünç duyduklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zaman Bursa Ticaret Borsası Başkanı da olan Özer Matlı, Karacabeyli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Karacabey çalışmayı ve üretmeyi seven bir şehirdir. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanında Karacabey, ülkedeki birçok ilden daha fazla ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki özel sektör, son dönemde ayakta kalmaya çalışıyor. Özellikle faizlerdeki yükseliş her ne kadar can sıksa da, el birliğiyle yeniden yeni hikayeler yazacağız. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Devletimiz bir çok alanda vergi indirimleri uyguluyor. Bunun ekonomimizi rahatlatacağı düşüncesindeyim. TOBB Yönetimi olarak da ekonomimizin rahatlaması için takibimizi sürdürüyoruz. Kısa sürede tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum.” dedi.

Karacabey'in üreten ve ekonomiye önemli katkı sağlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş ise, ilçenin vergi rekortmeni kişi ve kurumlarını tebrik etti. Büyümeye bağlı yaşanan sıkıntıların olduğunu, Vergi Dairesi olarak da çözüm odaklı yol göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Karakaş, “Ancak nedense bütçenin en önemli ayağı olan harcamaları hiç konuşmuyoruz. Akıllı harcamalar yapmalı ve lükse kaçmamalıyız. Maliyet yönetiminin kamuya da kazandırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zaman Bursa Ticaret Borsası Başkanı da olan Özer Matlı, Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu, Karacabey Vergi Dairesi Müdürü Şengül Özkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Bursa Vergi Dairesi yetkilileri tarafından Karacabey'in vergi rekortmenleri teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar ve Gelir Vergisi rekortmenleri ise şöyle:

Kurumlarda; Matlı Yem A.Ş., Sütaş A.Ş., Limagrain Tohum A.Ş., MSK Çelik Dövme Yedek Parça Sanayi, Bektaş İnşaat, Kardost LTD. ŞTİ., Baranpet Petrol, Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri, Dericioğulları A.Ş., Karpet Petrol Ürünleri LTD. ŞTİ.

Kişilerde; Erol Onur, Özer Matlı, Tacettin Şeker, Ergün Sözeri, Servet Engin Bezek, Ayhan Kutku, Murat Atahan, Himmet Şuekinci, Selim Tarık Tezel.