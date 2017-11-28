Karacabeyli gençler sabah namazında buluştu

TÜGVA tarafından ’Gelmeden kıyamet, gel sen de kıyam et’ sloganıyla başlatılan programda, gençler sabah namazını ilçenin tarihî camilerinden İmaret Camii’nde kıldı. Namaz sonrası cemaate çorba ikramında bulunuldu.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Hakan Kılıç, "Geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşma ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışıyoruz. Namazımızı eda ettikten sonra hep beraber sohbet ediyoruz. Bizler için güzel bir kaynaşma vesilesi oluyor. Programımıza bütün genç kardeşlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.