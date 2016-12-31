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31 Aralık 2016 14:49

Karacabeyli güreşçiler, şehitler için mindere çıktı

Karacabeyli güreşçiler, şehitler için mindere çıktı

31 Aralık 2016 14:49

Karacabeyli güreşçiler şehitler için düzenlenen Grekoromen Bursa İl Şampiyonası’nda mindere çıktı.
Şehit düşen güvenlik güçleri anısına düzenlenen Grekoromen Bursa İl Şampiyonası’nda boy gösteren Karacabeyli güreşçiler, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi
Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve kıran kırana güreşlere sahne olan turnuvaya, 19 sporcu ile katılım gösteren Karacabey ilçesi turnuvada son derece başarılı sonuçlara imza attı. Grekoromen Bursa İl Şampiyonası’nda 46 kiloda Oğuzhan Uygun birinci, Mahir Karaduman ikinci, Cem Hamamcı üçüncü, 50 Kiloda Yunus Kahraman üçüncü, 55 Kiloda Semih Aktaş üçüncü, 66 Kiloda Doğuhan Arpacı üçüncü, 96 Kiloda Emre Akkoyunlu ikinci, Yakup Işıktaş üçüncü, 120 Kiloda Semih Yavaş üçüncü oldu.



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