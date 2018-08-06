Karacabeyliler Aydilge ile coştu

Festivalin son konserinde Aydilge halkla buluştu.

Yeniköy sahil şeridinde sahne alan Kolpa ve Resul Dindar’ın ardından “Ihlamur Kokulu Günler Festivali”ne son olarak Aydilge katıldı. Konserde yerinde duramayan genç sanatçı hayranlarını coşturdu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kanserin sonunda ünlü popçuya Karacabey halkı adına çiçek ve plaket verdi.

Başkan Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak farklı bir festival gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde son olarak sahneye Aydilge çıktı. Halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.