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27 Haziran 2017 18:29

Karacabeyliler, Tarık Mengüç’ün şarkılarıyla coştu

Pop müziğin sevilen isimlerinden Tarık Mengüç, Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Roman Gecesi etkinlikleri’nde vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Karacabeyliler, Tarık Mengüç’ün şarkılarıyla coştu

27 Haziran 2017 18:29


Karacabey Belediyesi tarafından, yazlık tatil beldesi Yeniköy’de düzenlenen Roman Gecesi etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte Tarık Mengüç’ün söylediği şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. Herkesin gönlünce eğlendiği etkinlikte konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Roman vatandaşlarımız bizimle, yüzyıllardır birlik ve bütünlük içinde yer aldı. Onlar her zaman Karacabey’imizin neşesi olmuştur. Toplumsal hayatın ve iş gücünün ayrılmaz bir parçası oldular. Biz de bu bayram sonu Yeniköy’de, sezonumuzu onların bu isteklerini yerine getirerek açtık" diye konuştu.




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