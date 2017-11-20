Karacabeylilerden Fakıbaba’ya teşekkür ziyareti

Karacabey Belediye Bakanı Ali Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Özkan ve Erol, başta Susurluk Şeker Fabrikası’nın tekrar faaliyete geçirilmesi olmak üzere, yürürlüğe konulan bütün projeler için Karacabeyli çiftçiler adına Bakan Fakıbaba’ya minnettarlıklarını iletti. Ziyarette şeker pancarından elde edilen küspenin hayvancılığa sunduğu katkı ile yem bitkilerine verilecek destek ve teşviklerin, hayvan yemi açığının kapatılmasına yönelik önemine de vurgu yapıldı.

Toplantıda, mısır şurubundan elde edilen ve NBŞ olarak adlandırılan nişasta bazlı şekerin, insan sağılığına olan olumsuz etkileri nedeniyle, bu yıl ilk kez bu alanda artırıma gidilmemesinin de son derece sevindirici olduğuna vurgu yapan Ali Özkan ve Murat Erol, NBŞ konusundaki hassasiyet kampanyalarına bölge çiftçilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Karacabey ve Güney Marmara çiftçisinin ülke tarımına her zaman öncülük görevini üstlendiğini dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da Karacabey’e Türkiye’nin ilk Tarım AVM kurulmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, projenin Karacabey’e her yönüyle değer katacağını sözlerine ekledi.