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10 Ocak 2017 15:59

Karacabeylilerden temizlik işlerine tam not

Karacabeylilerden temizlik işlerine tam not

10 Ocak 2017 15:59

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yapılan anketlere göre halkın en memnun olduğu hizmetlerin başında temiz işlerinin geldiğini söyledi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan ankette, Karacabey Belediyesi ilçeler arasında büyük başarı elde ederken, bu faaliyetlerin içerisinde birinci sırada temizlik işlerinin geldiği bildirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileriyle bir araya gelerek, personele teşekkür etti.
Temizlik İleri Müdürü Kenan Gündem’in Karacabey Belediyesi’nde yılın bürokratı seçildiğini belirten Başkan Ali Özkan, “Temizlik İşleri Müdürümüz ve mesai arkadaşlarının cansiperhane çalışması hem şahsımın, hem de ilçe halkımızın takdirini kazanmıştır. Kenan Gündem’i tebrik ederken ekibini de unutmuyoruz. Çünkü bu başarıda onların da büyük hissesi var. Bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.



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