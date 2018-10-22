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Karacabeylilerin kurtarmak için seferber olduğu öğrenci ilik nakli oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tedavisi için kök hücre kampanyası düzenlenen ilkokul öğrencisi, ilik nakli olarak hayata yeniden tutundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tedavisi için kök hücre kampanyası düzenlenen ilkokul öğrencisi, ilik nakli olarak hayata yeniden tutundu.


İlkokul 4. sınıf öğrencisi lösemi hastası Muhammed Emir Gülerce ilik nakli oldu. İstanbul'da özel bir hastanede ilik nakli olan Muhammed Emir Gülerce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencinin babası Ahmet Gülerce tarafından yapılan açıklamada, “Çocuğumuz ilik nakli oldu. Naklin uyum sağlaması için 15 günlük zaman var. Bu sürede bize çok büyük destek veren Karacabey halkımızdan ve yardımsever vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz” dedi.


‘Haydi Karacabey el ele' sloganıyla düzenlenen kampanya ilgi gördü. Lösemi hastası olan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Gülerce için Türk Kızılayı Kan Merkezi ve Kızılay Karacabey Şubesi'nce 16 saatte 630 kök hücre ve 224 kan bağışı yapıldı.

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