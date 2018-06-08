Karadağ’da sertifika heyecanı

Kursların kapanışı sebebiyle Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde sertifika töreni düzenledi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, BUSMEK Koordinatörü Eyüp Arda, Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Can Güray, ebru kursu usta öğreticisi Zeynep Gültekin ve kursiyerler ile aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Karadağ’da iki yıldır Türk el sanatlarının tanıtımını yaptıklarını belirttiği konuşmasında, BUSMEK bünyesinde yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgiler paylaştı. BUSMEK olarak yaklaşık 250 branşta yıllık 25 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Karaman, Karadağ’da Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 2016 yılından bu yana Türk el sanatlarının tanıtıldığını aktardı. Kursiyerler için edindikleri bilgiler doğrultusunda çalışmalarına devam etmeleri temennisinde bulunan Karaman, katılımcıları Bursa’ya davet ederek sözlerini noktaladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Güray ise kurslar ile geleneksel Türk el sanatlarını Karadağlı dostlarla tanıştırma imkânı bulduklarını belirterek, ilerleyen dönemlerde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini aktardı. Güray, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program, ebru kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından davetlilerin, kursiyerlerin eserlerinden oluşan ebru sergisini gezmeleri ile sona erdi.